انت الأن تتابع خبر بتر قدم الصحفي إسماعيل أبو عمر بعد استهدافه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب الزملاء الصحفيين مراسل قناة الجزيرة إسماعيل أبو عمر والمصور أحمد مطر في قصف من طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي شمالي مدينة رفح خلال تغطيتهم الصحفية.



ووفقا للمعلومات الأولية فقد تم بتر قدم الزميل اسماعيل ابو عمر، فيما صنفت إصابة الزميل أحمد مطر في يده بالخطيرة.



وتم نقل الزملاء الصحفيين إلى المستشفى الأوروبي.



ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منذ بداية عدوانه على قطاع غزة الصحفيين، حيث أستشهد منذ السابع من أكتوبر الماضي 120 صحفيا.