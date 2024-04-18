انت الأن تتابع خبر إيران تجلي مسؤولين من الحرس الثوري وحزب الله من سوريا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت تقارير، الأربعاء، إنّ إيران تستعد حاليًا لانتقام إسرائيلي محتمَل ضد أراضيها وضد وكلائها، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنَّته طهران.

ونقلت مصادر عبريّة أنّ إيران "قامت بإخراج كبار قادة حزب الله والحرس الثوري من سوريا"، بالإضافة إلى ذلك، بدأت طهران بإجلاء الموظفين من مواقع في سوريا تشهد وجودًا كبيراً لفيلق الحرس الثوري، وفقًا لمسؤولين ومستشارين سوريين وإيرانيين لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

و"تقوم إيران بنقل ضباط من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله من ذوي الرتب المتوسطة من مواقعهم الأصلية داخل سوريا، إلى مواقع مختلفة، كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.