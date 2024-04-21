انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن المصادقة على استمرار القتال بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنّ رئيس الأركان هرتسي هليفي، "صادق على خطط لاستمرار العمليات" في قطاع غزة، جاء ذلك على لسان متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وقال هاغاري: "رئيس الأركان صادق على خطط لاستمرار العمليات في الجبهة الجنوبية (غزة)"، وأردف أنّ الجيش "يتحضر للخطوات التالية للحرب في قطاع غزة".

وأضاف: "أكملنا هذا الأسبوع في غزة عملية أخرى في وسط قطاع غزة ضد حماس لتدمير البنية التحتية لها"، وأشار هاغاري، إلى أنّ "هناك دائمًا قوات تعمل داخل غزة، إلى جانب قوات إضافية تستعد للخطوات التالية في الحرب".

وتابع حديثه: "لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، إذا كانت هناك أي تغييرات، فسوف نقوم بالتحديث فورًا بمسؤولية وشفافية".

وجاءت تصريحات متحدث الجيش، بعد تهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بزيادة "الضغوط السياسية والعسكرية على حماس"، يتزامن ذلك مع تهديدات الاحتلال المستمرة باجتياح مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم تحذيرات دولية وأممية من اقتحام المدينة، التي تعد الملاذ الأخير للاجئين في القطاع.