انت الأن تتابع خبر العفو الدولية تدين قمع الطلبة في الجامعات الأميركيّة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدانت منظمة العفو الدولية، الخميس، قمع الجامعات الأميركية للاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب على غزة، مؤكدة أن الحق في الاحتجاج "هام جدا للتحدث بحرية عما يحدث في القطاع".

ومنذ أيام، يواصل مئات الطلاب احتجاجاتهم في عدة جامعات بالولايات المتحدة للمطالبة بـ"وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تربح من الاجتياح الإسرائيلي"، مع اعتقال العشرات منهم.

وقالت المنظمة الدولية على منصة "إكس" إن "إدارات الجامعات الأميركية واجهت الاحتجاجات الداعمة لحقوق الفلسطينيين بعرقلتها وقمعها، بدلا من السماح لطلابها بممارسة حقهم بالاحتجاج وحمايته، وبذلت جهدها لقمع هذا الحق، حتى أنها أشركت السلطات المحلية وطالبت باعتقال المحتجين وأوقفت الطلاب المشاركين في المظاهرات السلمية عن الدراسة".

وأكدت "العفو الدولية" أن "الحق في الاحتجاج هام جدا للتحدث بحرية عما يحدث الآن في غزة، خاصة مع استمرار الإدارة الأميركية بإمداد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة"، وأشارت إلى أن "الإدارة الأميركية متواطئة بشكل متزايد في الفظائع التي تُرتكب ضد الفلسطينيين كل يوم".