انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: صفقة عرضتها مصر .. وبانتظار الرد الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر عبريّة أنّ مصر تقدمت بمبادرة عرضتها على رؤساء الموساد والشاباك من أجل التغلب على الخلافات المتعلقة بالمفاوضات مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح ووقف إطلاق النار التام لمدة عام.

وقالت إنّ المقترح المصري تقدم به رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، إذْ عرضَ كامِل لهم خلال اللقاء خطة مصرية جديدة للإفراج عن الأسرى لدى حماس وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة، وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيرًا مقابل كل مدني مخطوف، ومن المقرر أن يجتمع الوفد المصري الذي يصل الجمعة إلى تل أبيب مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي.

وفقًا للقسم الأول من الخطة المصرية، ستتعهد دولة الاحتلال بوقف كافة الاستعدادات لدخول رفح

أمّا البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علمًا بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

والبند الثالث ينص على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية".

وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركًا بين عدّة دول وجهات منها السلطة الفلسطينية. ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، لم يقدم هليفي وبار ردًا للجانب المصري، وتعهدا بعرضها على كابينيت الحرب.