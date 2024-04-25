انت الأن تتابع خبر إليسا تتهم قاضية لبنانية بالعمل ضدها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشدت النجمة إليسا القضاء اللبناني بالتدخل بسبب اتهامها لقاضية لبنانية بالعمل ضدها في أزمتها مع شركة "وتري أوف شور ش.م.ل" حول ملكية حساب الفنانة على موقع "يوتيوب".



وغرّدت إليسا في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكم تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولية عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام".



وتابعت: "بسحر ساحر بتتصل غادة عون (القاضي العام) بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تتطلع على ملفي".



وتساءلت: "هيدي بأي بلد بتصير…. وللحديث تتمة" .