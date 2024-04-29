انت الأن تتابع خبر عشرات الشّهداء بقصف الاحتلال المكثف على رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، ليلة الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا غرب مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية، بأن 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الحربي منزلًا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأفادت (وفا) بأنّ طائرات الاحتلال قصفت منزلًا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، كما استشهد 6 آخرين اثر قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، واستشهد 9 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.



