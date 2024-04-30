انت الأن تتابع خبر تصريحات خطيرة من نتنياهو بشأن إجلاء سكان رفح واجتياحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، ان قرار اجتياح رفح سيكون قريباً.

وأشار نتنياهو خلال اجتماعه مع ما يسمى "منتدى عائلات الأبطال"، إلى أن عملية إجلاء سكان غزة بدأ بالفعل في رفح، تمهيدا لاجتياحها قريبا، وجميع وزراء الحكومة يؤيدونها.

ووفقا لممثلي العائلات الذين حضروا الاجتماع، أصر نتنياهو على أن أهداف الحرب على غزة لن تتغير، وأن جيش الاحتلال لن يتخلى عن رفح، بحسب موقع "واللا" العبري.

وقدر نتنياهو فرص التوصل إلى اتفاق لتحرير المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة بأنها "منخفضة جدا"، متهما حماس بمواصلة ترسيخ نفسها في مواقعها، ورفض إمكانية إنهاء الحرب، على حد قوله.

وخلال الاجتماع، أكد نتنياهو أن فكرة وقف الحرب قبل تحقيق كل أهدافها غير واردة، قائلا: "سنذهب إلى رفح وندمر كتائب حماس هناك، باتفاق أو بدون اتفاق، من أجل تحقيق النصر النهائي".

بدورهم، طلب ممثلو "العائلات الثكلى" من "منتدى عائلات الأبطال" عدم وقف الحرب والمضي قدما في خطة اجتياح رفح.

وأصدرت إدارة المنتدى بيانا قالت فيه إنه "بسبب التأخير في استمرار الحرب، سيبدأون إضرابا عن الطعام حتى اجتياح رفح".

وعقب الاجتماع قرر إدارة المنتدى تأجيل بدء الإضراب، ومواصلة خطواتها.

وأضاف نتنياهو "هناك جهود تبذل بشأن صفقة تحرير المحتجزين. وحتى يومنا هذا، عملنا على إعادة نصف المحتجزين، وقمنا بالاعتناء بالأمر، ولكن من الواضح أننا في مشكلة كبيرة جدا. وفكرة وقف الحرب أمر غير وارد، دون تفكيك كتائب حماس الأربع الموجودة في رفح".