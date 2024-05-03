انت الأن تتابع خبر مصادر عبرية: تحركات غير عادية للجيش المصري على حدود غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عن "ملاحظة تحركات غير عادية للجيش المصري على الحدود مع قطاع غزة"، على حدِّ قولها، وأوضحت أنّ ذلك يأتي في ظل مخاوف من احتمال حدوث اختراق جماعي للحدود بسبب النازحين من غزة والتي قد تشمل مسلحين.

وأفاد "دورون كادوش"، مراسل الإذاعة، بأن هذا التعزيز العسكري المصري جاء نتيجة للخوف من احتمال شن هجوم إسرائيليّ على مدينة رفح، ما قد يدفع بالنازحين وربما المسلحين إلى محاولة العبور إلى مصر.