انت الأن تتابع خبر إصابة 8 عسكريين سوريين بهجوم إسرائيلي استهدف محيط دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إصيب 8 عسكريين مساء الخميس، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف موقعا في محيط العاصمة دمشق، وفقًا لما أعلنته وكالة الأنباء السورية (سانا) .



وقالت الوكالة إن "العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق".



وأضافت أن الهجوم أسفر عن إصابة 8 عسكريين بجروح، بالإضافة إلى بعض الخسائر المادية، ولم يقدم المصدر أي معلومات عن طبيعة الموقع المستهدف، أو أي تفاصيل أخرى عن الهجوم.



غير أن حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قالت؛ إن الهجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية واستهدف نقطة عسكرية قريبة من مطار المزة.



ولم يصدر أي بيان من إسرائيل بشأن هذه الغارة الجوية.



يذكر أن إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع داخل الأراضي السورية تقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاطا عسكرية تابعة للجيش السوري، ومن النادر أن تعلق على تفاصيل أي ضربة بعد وقوعها مباشرة .