انت الأن تتابع خبر مدعي عام المحكمة الدولية يفتح النار على إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية في لاهاي، كريم احمد خان، في رسالة لإسرائيل، أن التهديدات ردًا على قرارات المنظمة قد تشكل جريمة.

وطالب خان، بوقف جميع المحاولات لإحباط أو تخويف أو التأثير بشكل غير لائق على مسؤوليه على الفور.

وأضاف خان في منشور على منصة "إكس" اليوم الجمعة، أن من يهدد الناس بالانتقام من المحكمة أو موظفيها في حال اتخاذها قرارات بشأن التحقيقات حول إبادة جماعية في غزة، في إطار أداء ولايتها، أو الحالات التي تدخل في نطاق اختصاصها، قد تشكل هذه التهديدات جريمة عند إجراء محاكمة، وفقًا للمادة 70 من اتفاقية روما.

وأوضح أن محاولات التهديد أو التأثير بشكل غير لائق على موظفي المحكمة يجب أن تتوقف على الفور.

وكان وصف رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء احتمال مواجهة الجيش الإسرائيلي والمسؤولون السياسيون مذكرات اعتقال، بالـ "فضيحة".

وكانت مصادر إسرائيلية وأمريكية قالت إن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي.

وبحسب الموقع، تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة، خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، وقال مسؤولان أمريكيان، وفق "أكسيوس" إن بايدن أبلغ نتنياهو خلال المكالمة أن التقارير عن إعطاء الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح، وأكد بايدن أن بلاده تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.