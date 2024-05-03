انت الأن تتابع خبر بابا الفاتيكان يوجه رسالة باليوم العالمي للصحافة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان ، أن "حرية الصحافة تعد أمرًا أساسيًا للتمكن من التمييز بين الحقيقة والأكاذيب".



وكتب البابا في منشور جديد لمناسبة اليوم العالمي المخصص لحرية الصحافة، على صفحته بمدونة (إكس) التي تبث بتسع لغات، الجمعة، أن هذه الحرية "عنصر أساسي لتطوير الحس النقدي المعقول، كما أنها تعلم التمييز بين الحقيقة والأكاذيب".



وخلص البابا إلى القول، إن حرية الصحافة "تعلم أيضًا العمل بطريقة غير أيديولوجية من أجل العدالة والسلام واحترام الخليقة" .