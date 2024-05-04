انت الأن تتابع خبر بيان مقتضب من حماس بخصوص المفاوضات .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت حركة حماس أن وفدا من الحركة سيتوجه السبت إلى القاهرة لاستكمال المباحثات في ضوء الاتصالات الأخيرة مع الوسطاء في مصر وقطر.



وفي إفادة صحفية مقتضبة أكدت الحركة "الروح الإيجابية التي تعاملت بها عند دراسة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته من مصر مؤخرا".



وأكدت حماس أنها عازمة على الدفع بتحقيق المطالب الرامية لوقف العدوان بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال، وعودة النازحين، بدء الإعمار والإغاثة، وإنجاز صفقة تبادل جادة".



وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران قد شدد الجمعة على أن الحركة "تصرّ أولاً على وقف نهائي لإطلاق النار بقطاع غزة وانسحاب كامل وشامل لقوات الاحتلال من القطاع".



وبين بدران أن "نتنياهو كان هو المعطل لكل جولات الحوار السابقة أو التفاوض السابق، ومن الواضح أنه ما زال، أي أنه غير معني بالوصول إلى اتفاق" .