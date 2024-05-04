انت الأن تتابع خبر صحة غزة تطالب بتحقيق دولي في اغتيال البرش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت وزارة الصحة بغزة، محكمة الجنايات الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بفتح تحقيق فوري في جريمة اغتيال الشهيد الدكتور عدنان البرش داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى 491 شهيدا من كوادر القطاع الصحي.

وأكدت الوزارة، في بيان السبت، استمرار انتهاك الاحتلال للمواثيق الدولية في التعامل مع القطاع الصحي والكوادر الطبية خلال العدوان على قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد البرش داخل معتقله.

إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت جثامين امرأتين وثلاثة أطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا بجوار أرض الشنطي شمالي قطاع غزة وأشار في بيان السبت إلى أنه ما زال هناك 3 شهداء تحت أنقاض المنزل .