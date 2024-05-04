انت الأن تتابع خبر كتائب القسام تنعى 4 من قادتها الميدانيين في الضفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس أربعة من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع القوات الإسرائيلية دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم.



وذكرت "كتائب القسام" أنها "تزف 4 من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال دام أكثر من 15 ساعة في دير الغصون شمال طولكرم، وهم: تامر فقهاء، علاء شريتح، عدنان سمارة، وآسال بشير بدران".



واستشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، خلال عملية عسكرية حاصر خلالها جيش الاحتلال منزلا في بلدة دير الغصون وتخللتها اشتباكات مع مقاومين.



وقصفت قوات الاحتلال المنزل المحاصر بعشرات القذائف، وبالتوازي كانت الجرافات تهدم أجزاء منه حتى دمرته بشكل كامل قبل منتصف نهار السبت .