انت الأن تتابع خبر شهيدان وإصابات في غارة إسرائيلية على منزل بجنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، بوقوع إصابات إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا ببلدة ميس الجبل في محافظة النبطية بجنوب لبنان، فيما قال الدفاع المدني إنّ اثنين من المصابين استشهدا فيما بلغ عدد الجرحى ثلاثة.

وفي وقت مبكر من صباح الأحد قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن صفارات الإنذار دوت في شمال فلسطين المحتلة.

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليل السبت- الأحد على أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، وعلى جبلي اللبونة والعلام وبلاط في القطاع الغربي في جنوب لبنان، ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مركّز طال محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

وحلّق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي، طيلة الليل الفائت وحتى صباح الأحد، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، مطلقاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.

وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الأحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الأوسط.