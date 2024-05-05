انت الأن تتابع خبر مواجهات ومداهمات في الضفة وإضراب في طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت الضفة الغربية، الليلة الماضية، فجر الأحد، اشتباكات ومواجهات مع قوات الاحتلال التي نفذت عمليات اقتحامات واعتقالات في عدة مناطق.

ففي نابلس أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت حي رفيديا، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص خلال مواجهات عنيفة عقب اقتحام بلدة بيت فوريك شرق المدينة، وانطلق عشرات الشبان من أنحاء بيت فوريك للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال، ورشقوها بالعبوات المتفجرة محلية الصنع ووابل من الحجارة والزجاجات الحارقة.

وطالت الاقتحامات ودهم المنازل قريتي تلفيت ومادما جنوب نابلس، في وقت اندلعت فيه مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة بيتا.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال المتمركزة على جدار الفصل العنصري في بلدة رمانة قضاء جنين بعبوة كبيرة شديدة الانفجار، المواجهات مع قوات الاحتلال امتدت أيضاً إلى بلدتي صوريف وبيت أمر شمال الخليل، تخللها إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، بينما اعتدت عصابات المستوطنين بوحشية على شابٍ من البلدة القديمة وأصابوه بجراح في وجهه، وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق المدينة ووضعت حاجزاً على مدخلها.

في الأثناء، تشهد مدينة طولكرم الأحد إضرابًا شاملًا بعد المجزرة الإسرائيلية في قرية دير الغصون شمال المدينة.

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في طولكرم شهداء مجزرة دير الغصون، والذين ارتقوا بنيران قوات الاحتلال خلال الاقتحام الواسع للبلدة ومحاصرة مقاومين في أحد المنازل الفلسطينية.

في ذاتِ السياق، قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ جيش الاحتلال اعتقل 25 فلسطينيًا من بينهم أطفال الليلة الماضية.