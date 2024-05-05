انت الأن تتابع خبر مصدر مصري مطلع: مفاوضات الهدنة تحرز تقدمًا إيجابيًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد تلفزيون القاهرة الإخباريّة، الأحد، بأنّ هناك تقدمًا إيجابيًا في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن الوفد الأمني المصري مستمر في مشاوراته مع كافة الأطراف.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن ما يُنشر عن بنود الاتفاق في وسائل الإعلام غير دقيق، وأوضح المصدر أن عودة الفلسطينيين المهجرين من جنوب قطاع غزة إلى شماله من ضمن بنود الاتفاق.

وكان مصدر من حركة حماس قد قال لشبكة "سي بي إس" في وقت مبكر من الأحد، إنّ المفاوضات التي عُقدت أمس (السبت) بالقاهرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لم تحرز تقدمًا