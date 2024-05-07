انت الأن تتابع خبر الاحتلال يزعم العثور على أنفاق للمقاومة بمعبر رفح .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، ان قوات الجيش بدأت من خلال الفرقة 162، تنفيذ عملية مباغتة بزعم القضاء على أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم أدرعي ان هذه العملية جاءت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية.

وحسب ادعاء ادرعي تمكنت قوات من مجموعة القتال التابعة للواء 401 من السيطرة العملياتية على الجانب الغزي من معبر رفح.

ويزعم الاحتلال أن العملية جاءت بناء على معلومات تفيد باستخدام المقاومين للمعبر.

وأكد أدرعي أن طائرات حربية تابعة لسلاح جو الاحتلال وقوات اللواء 215 نفذوا غارات على أهداف تابعة لحماس في منطقة رفح، ودمرت المباني العسكرية والبنى التحتية.

وادعى أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل عشرين شخصا واكتشفت ثلاث فتحات أنفاق عملياتية في المنطقة، دون تسجيل أي إصابات في صفوف الاحتلال.

وأشار إلى أن اسرائيل نسقت مع المنظمات الدولية في المنطقة لضمان سلامة المدنيين والمطالبة بالانتقال إلى المنطقة الإنسانية قبيل بدئه العملية، على حد قوله