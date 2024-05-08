انت الأن تتابع خبر في اليوم 215 .. 120 ألفا بين شهيد ومصاب في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34844 شهيدا و 78404 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 215 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 55 شهيدا و200 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.