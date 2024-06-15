انت الأن تتابع خبر إصابة جندي للاحتلال بجراء جراء حادث دهس قرب رام الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب جندي إسرائيلي، الجمعة، بجروح جراء تعرّضه للدهس على حاجز للاحتلال بمنطقة رنتيس في رام الله وسط الضفة الغربية، وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنّ جنديًا من قواته أصيب في حادث دهس في منطقة رنتيس ونقل على إثرها لتلقي العلاج الطبي، مشيرًا إلى أنّه شرع بملاحقة المنفذ الذي انسحب من المكان.

وبث ناشطون تسجيلًا من مكان العملية يظهر انتشارًا لقوات الاحتلال في المنطقة، وعمليات إسعاف وانتشال للجندي الجريح.

وكان وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة، بما فيها القدس المحتلة، وكثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بالتزامن مع الحرب الوحشية في قطاع غزة، والتي تتواصل لليوم الـ252 على التوالي، كما بلغ عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال والمستوطنين في الضفة أكثر من 546، إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، فضلًا عن اعتقال 9 آلاف و170، وفق جهات رسمية فلسطينية.