انت الأن تتابع خبر وزارة الشباب تنفذ برامج تدريبية لتعزيز المشاركة في العملية الانتخابية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، حرص الوزارة على دعم وإشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال البرامج التدريبية، التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية والهيئة المستقلة للانتخاب ومجموعة من الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني.

وبين الدكتور الجبور أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة لا سيما بعد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب ما أعطى فرصة أكبر للشباب بالحضور تحت قبلة البرلمان من خلال الترشح أو من خلال الانتساب للأحزاب والمشاركة في الانتخابات لاختيار من يرونه مناسبا ويخدم الأجندة الوطنية .

ودعا الجبور الشباب إلى الانخراطء في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات، ما يعزز مسيرة الإصلاح السياسي ويؤسس لجيل قادر على مواكبة التطورات السياسية والعمل على دفع عجلة الإصلاح السياسي للأمام، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات للبرلمان أو للمجالس المحلية واللامركزية ومجلس أمانة عمان الكبرى والذي هو واجب وطني .

وأشار الجبور الى أن وزارة الشباب وضعت خطة لترجمة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تضمنت برامج تدريبية حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وبرامج محاكاة للأحزاب والإنتخاب، لافتا إلى أن الوزارة تنفذ مشروع المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية ببرنامجيه الحكومة الشابية التدريبية والبرلمان الشبابي التدريبي والذي يمثل محاكاة للسلطتين التشريعية والتنفيذية،

كما وبين الجبور، أن وزارة الشباب تعكلف على تنفيذ معسكرات تختص بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024، داعياً إلى المشاركة في العملية السياسية وعدم الالتفات إلى دعوات الإحباط والمقاطعة .

كما وأشار إلى الدور التوعوي والتثقيفي الذي تضطلع به الوزارة من خلال مديراتها ومراكزها الشبابية المنتشرة بكافة مناطق المملكة، من خلال تنظيم العديد من البرنامج النظرية والعملية المنبثقة عن محاور التمكين السياسي في الاستراتيجية الوطنية للشباب.

وقال الجبور، إن الشباب، هم عنوان التغيير وجيل المستقبل وقادته وأمل الأردن وقيادته الهاشمية من أجل البناء، حيث ينادي جلالة الملك عبدالله الثاني بكل مناسبة بضرورة تمكين الشباب من المشاركة بعملية صناعة القرار عن طريق المشاركة الفاعلة في التنمية السياسية والأحزاب باعتبارها الوسيلة للوصول إلى الحكومات البرلمانية المنتخبة على أساس برامجي.

ولفت إلى أن وزارة الشباب وخلال الفترة الماضية نفذت وبالتعاون مع وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والثقافة والتعليم العالي العديد من اللقاءات الحوارية مع قطاعات الناخبين والشباب والمرأة وطلبة الجامعات في مختلف المحافظات والألوية، بهدف تشجيعهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة.