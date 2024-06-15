انت الأن تتابع خبر مجموعة السبع تؤيد بشكل موحد وقف فوري لإطلاق النار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيدت قمة مجموعة السبع، الجمعة، بشكل موحد “المقترح الأمريكي” الذي اعتمده مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.

جاء ذلك في بيان مشترك لقمة مجموعة السبع نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الالكتروني، وأضاف البيان أنه "يتوجب على إسرائيل الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف".

كما حثت مجموعة السبع "جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في قطاع غزة".