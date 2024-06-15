انت الأن تتابع خبر إدراج جماعة اسكندنافية من النازيين الجدد على قائمة الإرهاب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدرجت الولايات المتّحدة مساء الجمعة جماعة من النازيين الجدد تنشط في الدول الإسكندنافية على قائمتها السوداء للإرهاب الدولي، بحسب "واشنطن تايمز"

وأبدت واشنطن قلقها إزاء التهديد الذي يشكّله في سائر أنحاء العالم دعاة نظرية تفوّق العرق الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنّ هذا القرار اتّخذ بالتشاور مع شركاء واشنطن الأوروبيين، موضحة أنّ "الولايات المتحدة ما زالت تشعر بقلق عميق إزاء التهديد الذي يشكّله التطرّف العنيف ذو الدوافع العنصرية أو العرقية في جميع أنحاء العالم، وهي ملتزمة بمواجهة العناصر العابرة للحدود لدعاة تفوّق العرق الأبيض".

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنّ "حركة المقاومة الشمالية هي أكبر مجموعة للنازيين الجدد في السويد، ولها فروع في النروج والدنمارك وآيسلندا وفنلندا، حيث تمّ حظرها منذ عام 2020" .