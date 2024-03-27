أخبار اليمن : أمطار رعدية في هذه المناطق.. وتحذير للسائقين

أمطار رعدية في هذه المناطق.. وتحذير للسائقينتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية على عدة محافظات، وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد على محافظات إب، تعز، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، مأرب، هضبة حضرموت والمهرة.

وقد تشمل الأمطار أيضاً السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، غرب الجوف والمرتفعات المحاذية لسهل تهامة وقد تشمل أجزاء من الصحارى والسواحل الغربية.

وذكر المركز إنه يتوقع تشكل الضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب عموماً.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 14.4ملم، الحديدة : 06.4، سيئون : 04.8، ريمة : 04.7، إب.السدة : 04.4، إب.بعدان : 03.4، ذمار : 03.0، إب: 2.8 ، الحديدة-الكدن: 2.6، لحج-طور الباحة: 2.4، تعز-الحوبان: 2.4، شبوة-عتق : 1.2، صعدة: 0.8 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على مناطق من محافظات عدن، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة ومأرب وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار.

وحذر سائقي المركبات على الطرقات الجبلية من التدني الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية نتيجة تشكل الضباب والسحب المنخفضة الكثيفة ونصح بعدم عبور الجسور الأرضية عند تدفق السيول.