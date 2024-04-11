أخبار اليمن : عميد البرلمانيين اليمنيين يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطر

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دوت الخليج -

عميد البرلمانيين اليمنيين يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطر

رفع عضو اللجنة العامة وعميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد أبو علي برفية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد القطر المبارك جاء فيها : عميد البرلمانيين اليمنيين يهنئ رئيس المؤتمر بمناسبة عيد الفطررفع عضو اللجنة العامة وعميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد أبو علي برفية تهنئة إلى الأخ صادق بن أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة عيد القطر المبارك جاء فيها : الاخ العزيز الشيخ صادق بن امين ابوراس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

يطيب لي ان ارفع اليكم اسمى اييات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وان اهنئ من خلالكم كل قيادات المؤتمر الشعبي العام نوابا واعضاء لجنة عامة وامنا مساعدون والى مختلف هيئات المؤتمر الشورويه والبرلمانيه والوزاريه والى مختلف الفاليات المؤتمزيه

وهى مناسبة نجدد فيها العهد ان نكون مع وطننا وتنظيمنا الرائد. المؤتمر الشعبي العام وفي الانتصار لكل امال وتطلعات شعبنا من اجل بلوغ المستقبل الافضل

لوطننا الجريح الذي يعاني اليوم من اتون الصراع والتطاحن

سائلين المولى عزوجل

ان تعاد هذه المناسبه وقد تحقق لشعبنا الامن والاستقرار والامن والسلام المجتمعي

منا نسأل الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال

وكل عام وأنتم بخير

اخوكم

عميد البرلمانيين اليمتيين

الشيخ زيد ابو علي

عضو اللجنه العامة. عضو مجلس النواب تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة