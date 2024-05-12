أخبار اليمن : الكهرباء تسلم للنيابة ملفات 15 محطة مخالفة

الكهرباء تسلم للنيابة ملفات 15 محطة مخالفة
سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، نيابة الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ملفات 15 مخالفاً من ملاك المولدات الخاصة للتعرفة المحددة، المدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة.
وخلال التسليم، أكد وكيل النيابة في الأمانة، القاضي عبدالناصر البيضاني، أن النيابة ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين من ملاك المولدات الخاصة وفقا للوائح والقوانين.
ولفت إلى أن النيابة ستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ ترجمة لتوجيهات النائب العام، الذي حث على التحرك لمتابعة القضايا وعلى رأسها قضايا الكهرباء؛ كونها من القضايا ذات الأولوية التي تهم المجتمع.
فيما أشاد نائب مدير تنظيم ورقابة الأنشطة - مأمور الضبط القضائي بوزارة الكهرباء صالح جابر بدور نيابة الصناعة والتجارة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.
وأوضح أن ملفات المخالفين، التي تم تسليمها للنيابة، تضمنت 15 محضراً، منها 11 محطة مخالفة وأربع نقاط توزيع، في إطار منطقة الأمانة ومحافظة صنعاء.
وأكد جابر حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح، والتزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.
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