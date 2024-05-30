أخبار اليمن : شهيد وجريحان بقصف سعودي على صعدة

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شهيد وجريحان بقصف سعودي على صعدة

اُستشهد مواطن وأصيب آخران، اليوم، بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. شهيد وجريحان بقصف سعودي على صعدةاُستشهد مواطن وأصيب آخران، اليوم، بقصف مدفعي سعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني، أن العدو السعودي قصف بقذائف المدفعية منطقتي الرقو وآل الشيخ في مديرية منبه، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة اثنين بجروح بليغة. وأشار المصدر إلى أن العدو السعودي استهدف في الساعات الماضية وادي ضمد بذات المديرية بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، كما استهدف القرى الحدودية في مديرية باقم بالعديد من قذائف المدفعية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.

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