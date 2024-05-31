أخبار اليمن : شهيدان و10 جرحى بعدوان أمريكي على الحديدة

دوت الخليج -

شهيدان و10 جرحى بعدوان أمريكي على الحديدة

استشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، اليوم، جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني لمبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. شهيدان و10 جرحى بعدوان أمريكي على الحديدةاستشهد مواطنان وأصيب 10 آخرون، اليوم، جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني لمبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة. أوضح مصدر أمني أن طيران العدوان الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة في المديرية، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 10 آخرين. وأشار المصدر إلى أن العدوان الأمريكي البريطاني شن غارات على منطقة غليفقة بمديرية الدريهمي، واستهدف مبنى في ميناء الصليف.

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