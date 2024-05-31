أخبار اليمن : حصيلة جديدة لضحايا العدوان على الحديدة

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على الحديدةارتفعت حصيلة ضحايا غارات العدوان الأمريكي البريطاني على محافظة الحديدة إلى 51 شهيداً وجريحاً.

وأوضح مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة، في بيان، أن 16 مدنياً استشهدوا وأصيب 35 آخرين جراء الغارات الأمريكية البريطانية على مبنى إذاعة الحديدة، وميناء الصليف مساء الخميس.

وكانت مصادر محلية أفادت باستشهاد مواطنين أثنين وإصابة 10 أخرين في حصيلة أولية جراء استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني مبنى إذاعة الحديدة، بمديرية الحوك.