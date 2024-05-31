أخبار اليمن : ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36284

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 36284أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 36 ألفا و284 شهيداً، و82 ألفاً و57 مصاباً.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الاسرائيلي، ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا، بالإضافة إلى 280 مصابا.

وأوضحت أنه مع استمرار عدوان الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ238 على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين ودمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عن ما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.