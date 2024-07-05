أخبار اليمن : الصحة العالمية تحذر من خطر كارثي في مستشفيات غـزة

الصحة العالمية تحذر من خطر كارثي في مستشفيات غـزةحذرت منظمة الصحة العالمية من خطر كارثي على النظام الصحي في غزة بسبب نفاد أو نقص الوقود.

وقال تيدروس غيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، في تصريحات عبر منصة إكس: "إن 90 ألف لتر من الوقود فقط دخلت غزة يوم الأربعاء، وإن القطاع الصحي وحده يحتاج إلى 80 ألف لتر يوميا، وهذا يضطر الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وشركاؤها لاتخاذ خيارات مستحيلة".

وشدد مدير "الصحة العالمية" على الحاجة إلى الوقود لتجنب توقف توفير الخدمات الصحية تماما، مضيفا أنه بعد خروج المستشفى الأوروبي في غزة عن الخدمة منذ الثاني من يوليو الجاري، فإن توقف الخدمة في أي مستشفى آخر سيكون له وقع كارثي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين الفلسطينيين، ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والمرافق الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب قيود الاحتلال.