حماس تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها بسبب القصف على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 نوفمبر 2023 04:29 مساءً - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" اليوم، عن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها جراء قصف إسرائيلي سابق على قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان لها إن المحتجزين القتلى هم:

- شيري سلفرمان بيباس

- كفير بيباس

- أرئيل بيباس

وعلى الجانب الآخر نقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال دورون سبيلمان، القول إنه لم يعد هناك أي مكان آمن في إسرائيل الآن بسبب حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال سبيلمان: «إذا لم يتم التخلص من حماس، فلن يكون هناك مكان نذهب إليه»، مضيفًا أن مهمة جيش الإحتلال الإسرائيلي هي «تفكيك حماس بشكل كامل على مستوى الحكم وعلى المستوى العسكري».

وتعهد سبيلمان باستئصال الحركة، التي قال إنه لا يمكن السماح بظهورها مرة أخرى، لكنه أكد أن المهمة ستكون طويلة الأمد. وقال إن جيش الاحتلال مستعد لها. وأكد أن القتال في غزة سيكون «صعبًا ومؤلمًا للغاية»، لكنه في الوقت ذاته عدَّ أن عدم التحرك سيكون «أشد إيلامًا».