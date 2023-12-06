صعود اسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعود اسعار الذهب مع تراجع الدولارسجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاعا مع تراجع الدولار، فيما عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية للمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وذكرت وكالة رويترز أن الذهب صعد في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.09 دولاراً للأوقية.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.2 بالمئة إلى 2041 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.5بالمئة إلى 24.24 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار، وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولاراً للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع أمس إلى أعلى مستوى في أسبوعين، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.