مشاركة عدد من كبار المستشارين في الأزمة المناخية عربيا وعالميا

شارك عدد من وزراء المملكة العربية السعودية والمستشارين الكبار وأكبر خبراء العالم في مجالات البيئة المناخية أيضا في النسخة الثانية من منتدي ومعرض المبادرة السعودية الخضراء في الشرق الأوسط الأخضر.

فاعليات منتدى ومعرض المبادرة السعودية الخضراء

هذا المنتدى يرعاه ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والتي ستقام ضمن فاعليات المؤتمر على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

والتي تستضيفهم مصر في شرم الشيخ في منتجع البحر الأحمر والتي تجسد ذلك في تأكيد جهودها المملكة العربية السعودية الداعية إلى الحشد الإقليمي المساعي في الدولة من أجل إيجاد الحلول الناجحة للأزمة المناخية .

رغم الأزمة المناخية إلا أنها باتت تهدد جميع الدول والتي نجم عنها من تبدل في المناخ من أعاصير وفيضانات وجفاف والتي من خلالها ارسلت السعودية هذه الجهود التي تتلخص في أن بإمكانها المساهمة في العمل مع استمرارية التنمية الاجتماعية والاقتصادية .

والتي سيتكون المنتدي والمعرض لتأكيد أن العالم أجمع أن السعودية ماضية يخطئ جاد لإحراز التقدم الملموس في السعي لخفض الانبعاثات الكربونية.

والتي لاشك فيها أنها تمثل للمملكة العربية السعودية تأكيدا للدور الكبير والذي يؤثر في التحديات المناخية والتي سوف تقوم بدورها في تقديم الشرح المفصل والوافي لرحلة الانتقال الأخضر للمملكة العربية السعودية.

والتي لن تتوانى عن بذل أي جهدا لها أن يجعل العالم مزدهرا ومستداما.