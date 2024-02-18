تعلن المملكة عن استضافتها لإجتماع وزاري قادم للتحالف الدولي ضد داعش

قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان اثناء مشاركتها خلال اجتماع المديرين السياسين الخاص بالتحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تمم انعقاده بمدينة لاهاي يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 من شهر ديسمبر لعام 2022، قالت بأنها سوف تقوم باستضافة اجتماع وزاري خاص بالتحالف الدولي للعام القادم 2023.

اعلان المملكة عن الاجتماع الوزاري الدولي

جاء إعلان المملكة تجسيدا لدورها الفعال، بأنها شريك استراتيجي داخل التحالف الدولي، وتماسيا مع جميع الجهود الدولية التي تقوم المملكة العربية السعودية ببذلها خلال مكافحة الكائنات الإرهابية بكافة اشكالها وصورها.

ولدور المملكة في دعم التعاون الدولي للقيام بمحاربة تلك الكيانات، وجاء كل هذا وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وقام التحالف الدولي بترحيب فكرة محاربة داعش، خلال بيان صادر عن الإجتماع بإعلان المملكة العربية السعودية بإستضافتها اجتماع وزاري خلال العام القادم 2023.

وقام المجتمعون بمناقشة كل الجهود الدولية المشتركة للقيام بمحاربة داعش داخل سوريا والعراق والمناطق الأخرى الموجودة بها، والتضييق على ذلك الكيان الإرهابي.

ورفض ومنع انتشاره في جميع انحاء العالم، وقامت بمواصلة التنسيق الدائم للقضاء على ذلك الكيان وتطيهر البلاد منه تماما.

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