تقوم Google بإغلاق Duplex on the Web ومحاولتها جلب الذكاء الاصطناعي إلى مواقع البيع بالتجزئة

تقوم Google بإغلاق Duplex on the Web ، وهي مجموعة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتنقل بين المواقع لتبسيط عملية طلب الطعام وشراء تذاكر السينما والمزيد. وفقًا لملاحظة على صفحة دعم Google ، لن يتم دعم Google على الويب وأي ميزات أتمتة تم تمكينها بواسطته اعتبارًا من هذا الشهر.

تصريحات جوجل عن موقع دوبلكس

قال متحدث باسم Google عبر البريد الإلكتروني ، “بينما نواصل تحسين تجربة Duplex ، فإننا نستجيب للتعليقات التي سمعناها من المستخدمين والمطورين حول كيفية تحسينها” ، مضيفًا أن شركاء Duplex on the Web لديهم تم إخطارهم لمساعدتهم على الاستعداد للإغلاق.

“بحلول نهاية هذا العام ، سنقوم برفض Duplex on the Web والتركيز بشكل كامل على إحراز تقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في تقنية الصوت Duplex التي تساعد الأشخاص كثيرًا كل يوم.”

قدمت Google ميزة Duplex on the Web ، وهي ثمرة لتقنية Duplex لأتمتة المكالمات ، خلال مؤتمر مطوري Google I / O لعام 2019. للبدء ، ركز على بضع حالات استخدام ضيقة ، بما في ذلك فتح موقع سلسلة دور السينما لملء جميع المعلومات الضرورية نيابة عن المستخدم – التوقف مؤقتًا للمطالبة باختيارات مثل المقاعد.

لكن Duplex on the Web توسع لاحقًا ليشمل كلمات المرور ، مما يساعد المستخدمين تلقائيًا على تغيير كلمات المرور التي تم كشفها في خرق البيانات ، بالإضافة إلى المساعدة في تسجيل الخروج لتجار التجزئة في التجارة الإلكترونية ، وتسجيل الوصول في رحلات الطيران لمواقع شركات الطيران والبحث التلقائي عن الخصم.

كان الوعد بـ Duplex on the Web هو أنك ستتمكن من إصدار أمر لمساعد Google مثل “احجز لي سيارة من Hertz” وجعل Duplex تسحب صفحة الويب ذات الصلة وتعبئ تلقائيًا التفاصيل مثل اسمك وتفضيلات السيارة ، تواريخ الرحلة ومعلومات الدفع (باستخدام معلومات من Gmail و Chrome الملء التلقائي).

لكن الطرح كان بطيئًا في البداية ، مع دعم عدد محدود فقط من المواقع والشركاء لحالات استخدام محددة. كان Android هو النظام الأساسي الوحيد الذي يمكن من خلاله استخدام Duplex on the Web ، مع وصول الخدمة إلى Chrome لنظام Android كـ “Assistant in Chrome” في أواخر عام 2019.