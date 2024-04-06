مؤشر بورصة مسقط يرتفع 80 نقطة في مارس

مؤشر بورصة مسقط يرتفع 80 نقطة في مارسارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مسقط في شهر مارس الماضي 80 نقطة وأغلق على 4635 نقطة مسجلا أفضل صعود شهري له خلال العام الجاري بعد ارتفاعه 47 نقطة في يناير وتراجعه سبع نقاط في فبراير.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، بأن مؤشر القطاع المالي سجل أعلى صعود مرتفعًا 264 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الصناعة 122 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات 114 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بـسبع نقاط.

وارتفعت في شهر مارس الماضي أسعار 47 ورقة مالية مقابل 28 ورقة مالية تراجعت أسعارها و12 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي ارتفاعًا في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 26 ألفًا و625 صفقة مقابل 18 ألفًا و940 صفقة في فبراير مسجلة زيادة بنسبة 30 في المائة، غير أن قيمة التداول تراجعت من 129.8 مليون ريال عُماني إلى 84.4 مليون ريال عُماني.

وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية مارس الماضي إلى 23 مليارًا و924 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ145.3 مليون ريال عُماني مقارنة بمستواها في نهاية فبراير.