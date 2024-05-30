قوة الدولار تطفئ بريق الذهب

قوة الدولار تطفئ بريق الذهبواصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي اليوم، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب المتعاملين لبيانات رئيسية للتضخم قد توفر مزيدا من المؤشرات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2330.44 دولار للأوقية بعدما هبط واحدا بالمئة أمس /الأربعاء/.

كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2328.60 دولار، وتراجع الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو الجاري.

بينما ارتفع الدولار 0.5 بالمئة، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 31.40 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1032.25 دولار، كما خسر البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 944.75 دولار.