مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4845.73 نقطة مرتفعا بـ20.1 نقطة، وبنسبة 0.42 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4825.60 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و146 ألفا و476 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 55.1 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت مليونين و28 ألفا و119 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد زادت بنسبة 0.187 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.48 مليار ريال عماني.