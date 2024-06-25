الكويت تعرب عن تضامنها مع الأردن إثر حادث شاحنات المساعدات المتجهة لقطاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 11:29 صباحاً - أعربت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن تضامن وتعاطف دولة الكويت مع المملكة الأردنية الهاشمية إثر حادث الشاحنات العسكرية التي كانت متجهة لقطاع غزة ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا العسكريين وإصابة آخرين.

‏وقالت الخارجية في بيان لها إن دولة الكويت تتقدم بخالص تعازيها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على هذا الحادث المأساوي، وتعرب عن بالغ تقديرها للجهود الأردنية المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وهيئات الإغاثة التابعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق ولا سيما في قطاع غزة.