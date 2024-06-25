الأونروا: 500 ألف إنسان في غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 06:35 مساءً - ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنه لا يزال خطر المجاعة مرتفعًا ومستمرًا في جميع أنحاء قطاع غزة طالما استمرت الحرب، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ولفت تقرير الوكالة إلى أن نحو 500,000 إنسان في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقال ممثل منظمة الأونروا خلال مؤتمر صحفي: إن أكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة، مشيرا إلى أن السكان في غزة يواجهون أزمة كبيرة جراء قصف البنية التحتية بالقطاع.

وأضاف، أن الأونروا تقوم بدور هام في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وأن مدارس الوكالة تعرضت للاستهداف من جانب الاحتلال الإسرائيلي وسقط 12 قتيلا، وأن 290 مؤسسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح أن أكثر من 200 شخص من العاملين في المجال الإنساني قتلوا بقطاع غزة، قائلا:"الأونروا والأمم المتحدة مستهدفين في قطاع غزة ونحتاج إلى آليات لحماية موظفينا، وعدد من القوافل الإنسانية إلى غزة تعرضت للنهب أو منعت من الوصول لوجهتها، وسط كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في مخيمات اللجوء بالضفة الغربية.