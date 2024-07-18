مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية يلتقي مع المندوب الدائم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 يوليو 2024 03:31 مساءً - التقى اليوم سعادة السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، مديرعام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية، لسعادة السفير د. قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر سفارة العراق بالقاهرة يوم 18 يوليو 2024.

خلال هذا اللقاء، هنأ المدير العام للصندوق سعادة السفير العراقي على توليه منصبه الجديد، متمنيا له خالص التوفيق والسداد في تأدية مهامه.

مستغلا فرصة هذا اللقاء، قدم السفير محند صالح لعجوزي للسفير العراقي نبذه عن انشطة الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية في عدة مجالات كالصحة و الزراعة و الدبلوماسية...

كما تم التطرق إلى الإجتماع الأخير لمجلس إدارة الصندوق، الذي انعقد في الرابع من يوليوالماضي برئاسة معالي السيد أحمد أبو الغيط امين اعام جامعة الدول العربية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعضوية 8 دول عربية، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.

أشار السفيرمدير عام الصندوق إلى إشادة معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية بالمشاركة الفعالة للجانب العراقي، سواء عن طريق التزام جمهورية العراق بسداد حصتها في موازنة الصندوق السنوية، وكذا بالحضور المثمر لممثل جمهورية العراق بمجلس ادارة الصندوق الذي اقترح تنفيذ بعض انشطة الصندوق في جمهورية العراق في عدة مجالات لصالح الكوادر الإفريقية .

من جهته، رحب سعادة السفير العراقي بهذه الزيارة، مؤكدا دعم جمهورية العراق المستمر للصندوق العربي للمعونة الفنية الدول الافريقية ومرحبا بالتعاون المشترك المقترح تنفيذه بالتعاون مع جمهورية العراق سواء بإقامة دورات تدريبية على ارضها أو بإيفاد خبراء عراقيين لتنفيذ مهام محددة بالدول الإفريقية، وتقديم منح دراسية بالجامعات العراقية لصالح الكوادر الافريقية .

و في نهاية اللقاء، جدد الامين العام المساعد شكره لسعادة سفيرجمهورية العراق على حسن الإستقبال.