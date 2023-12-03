ليست المرة الأولى.. ياسمين عبد العزيز ملكة التريند بجوجل ونجمة مثيرة للجدل بالفن

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محرك البحث في موقع التريندات الشهير "جوجل" مؤخرًا بأكثر من ألفي عملية بحث وذلك عقب ظهورها في صورة مع الإعلامية منى الشاذلي، مما جعل الرواد يرددون اسمها ويبحثون عنه لمعرفة آخر أخبارها خاصة إنهم لم تكتفي بنشر صورتها مع "الشاذلي" فقط ولكنها نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز فيديو كوميدى لها عبر حسابها بتطبيق تيك توك، حيث جاء تقليدها فى الفيديو على مقطع أصلى وهى تقول فيه مرددة: «أنا عايزاكى تروقى عليا، اعتبرينى بقا شقة على المحارة وانتى شطبيها سوبر لوكس، حطيلى احمر واخضر واصفر خلينى انثى انثى، انا بقالى كتير عايشة دور الراجل، فجرى أنوثتى وخلينى أنجلينا جولى، واعمليلى باربى جيرل، عايزة ابقى مزة شديدة على الآخر".

ياسمين عبد العزيز في صدارة محرك البحث دائمًا

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى لتصدر ياسمين التريند بل تصدرت أكثر من مرة في الآونة الأخيرة وخاصة بسبب شقيقها، حيث بدأت الأزمة عندما وجه لها الأخير رسالة دعم يواسيها فيها بسبب مرضها حيث إنه علق قائلًا: "يابنتي انتي ليكي احنا بعد ربنا وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا واحنا معاكي ووراكي ليوم الدين...معلش استحملي وكله هيعدي".

لترد عليه ياسمين بـ رد قوي، ثار الجدل بينهم وسبب أزمة وصدمة لمتابعيها حيث قالت: "اتوكس انت يالي بعت اختك واخدت تمنها عربية مرسيدس".

هذا وقد انقلبت رسالة دعم وائل عبد العزيز لها إلى رسالة قاسية تحتوي على كلمات جارحة حيث أنه قال: أنا مش هرد عليكي والله وقلة الأدب دي انتي متعرفيش انا شيلت عنك إية وحاميتك ازاي وحاولت اطلع بيكي وبمشاكلك بأقل الخساير، لكن انتي مبتتعلميش

وتابع: "ربنا يدي الإنسان دروس ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع انتي بعتينا كتير من ٢٠ سنه واحنا إلى بنشتريكي".



آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

يعتبر مسلسل "ضرب نار" آخر أعمالها حيث، ينشأ صراع درامي مثير بين الصعيد والقاهرة، حيث يجسد العوضي شخصية جابر أبو شديد الذي يواجه تحديات في تحقيق طموحه. يتقاطع طريقه مع مهرة، الفتاة الشعبية من أحياء شبرا، وتنطلق قصة حب بينهما، مع تطور الأحداث في إطار مثير يختلف عن ما عرض سابقًا.



فريق عمل المسلسل "ضرب نار "

شارك العديد من الفنانين بالمسلسل من ضمنهم:" سهير المرشدى، هدى الأتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، تامر مجدي، تيسير عبد العزيز"، وغيرهم من الفنانين، المسلسل تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج شركة سينرجى، إخراج مصطفى فكرى.

ياسمين عبد العزيز تريند

ياسمين عبد العزيز



تصدر ياسمين عبد العزيز مازال الأول في التريند

وتصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز في وقت سابق التريند بسبب إنها فاجأت جمهورها بمقطع فيديو عفوي نشرته على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ظهرت ياسمين وهي تستخدم فلترًا يغير ملامح وجهها، مضحكة وممتعة، وتفاعل الجمهور بشكل إيجابي مع هذا الفيديو الفكاهي. تمكنت ياسمين من إضفاء جو من الفرح والتسلية على جمهورها، حيث نالت إعجابًا كبيرًا وتفاعلًا فوريًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. يعكس هذا الفيديو الجانب الأرقى والمرح في شخصية الفنانة، مما جعلها تحقق إشادة واسعة من محبيها.



ياسمين عبد العزيز تريند بسبب أولاد حريم كريم



تسلطت الأضواء على الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الآونا الأخيرة بفضل فيلم "أولاد حريم كريم"، حيث كشف الفنان مصطفى قمر عن سبب غيابها عن هذا العمل السينمائي الحالي. في تصريحات تلفزيونية، أشار قمر إلى أن السيناريو الذي كتبته المؤلفة زينب عزيز لم يكن يحمل اسم ياسمين عبدالعزيز منذ البداية، وعندما تحدث معها، لم تظهر اهتمامًا مماثلًا كفريق العمل الآخر.

يتناول الفيلم الذي يعرض حاليا في دور السينما قضايا اجتماعية معقدة، وتبدو عدم مشاركة ياسمين عبدالعزيز فيه تحديًا للمشروع. يبرز هذا الإعلان الفني التفاصيل الدرامية والاختيارات الفنية التي قد تكون أحد أسباب تفاعل الجمهور مع هذا الأمر، ويسلط الضوء على تجربة الفيلم في ظل غياب واحدة من ألمع نجمات الساحة الفنية.



ياسمين عبد العزيز تريند بسبب صورتها في إلى مالوش كبير



وتصدرت الصورة الخاصة بالفنانة ياسمين عبد العزيز، التي تم تداولها بشكل نشط على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، حيث ظهرت وهي ترتدي فستان زفاف في إطار أحداث مسلسلها "اللي ملوش كبير"، استقطبت الصورة اهتمام الجمهور وأثارت جدلًا واسعًا بسبب ظهورها بجسم ممتلئ. يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي تم عرضه في رمضان 2021، بمشاركة كوكبة من النجوم وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.