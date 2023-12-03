نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة طارق عبد العزيز.. تفاصيل تأجيل عرض مسلسل بقينا اتنين للمرة الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش صناع مسلسل “بقينا اتنين” بطولة شريف منير ورانيا يوسف حالة من الحزن منذ وفاة الفنان طارق عبد العزيز بشكل مفاجئ خلال تصوير أحد مشاهد العمل في لوكيشن التصوير.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتقرر فيها تأجيل عرض المسلسل، حيث كان من المقرر عرضه 24 نوفمبر، لكن تم تأجيله إلى 2 ديسمبر.



تأجيل عرض مسلسل بقينا اتنين

وقرر صناع العمل تأجيل استكمال التصوير أسبوع حدادًا على روح الراحل طارق عبدالعزيز، كما تقرر تأجيل عرض المسلسل الذي كان من المقرر انطلاقه اليوم على أن يعرض نهاية شهر ديسمبر الجاري.

إيقاف التصوير لمدة أسبوع حدادًا

وكشفت المؤلفة أماني التونسي أنهم لم يستأنفوا باقي تصوير مشاهد العمل بعد وفاة طارق عبد العزيز الأحد الماضي، حيث تقرر إيقاف التصوير لمدة أسبوع حدادًا على رحيله، مضيفه: «حينما سمعت خبر وفاة طارق عبدالعزيز اتصدمت، لكن يجب أن أعرف الأول اَخر مشهد هو قام بتصويره لإني مسافرة خارج مصر، وبعدها سأحاول أن أصنع حل درامي للدور، هذه مشكلة كبيرة لي شخصياَ ولشركة الإنتاج بأكملها، لأن دوره كان كبير، وليس ضيف شرف، ولا نستطيع أن نستبدله بأى ممثل».

وفاة طارق عبد العزيز

ويعد مسلسل بقينا اتنين آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز قبل وفاته، وكذلك كان آخر ظهور للراحل في كواليس المسلسل حيث ودع عالمنا عصر الأحد الماضي، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل اللوكيشن، حيث ظهر في صور مع الفنان شريف منير والفنان يوسف عثمان، والعمل من إخراج طارق رفعت وتأليف أماني التونسي.

قصة مسلسل "وبقينا اتنين"

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

ومسلسل بقينا اتنين ويشارك فيه إلى جانب شريف منير ورانيا يوسف، كل من يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكرى برعاية شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل مكون من 20 حلقة.