نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين في أحدث ظهور من تونس (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها مجموعة من الصور، أثناء استمتاعها بوقتها في سيدي بوسعيد، بتونس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





أحدث ظهور لـ إلهام شاهين





وظهرت إلهام صور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت ملابس باللون الأسود، وفوق منها جاكيت باللون الفوشيا، وظهرت وسط مناظر خلابةبالمدينة التونسية.





وعلقت على الصور قائلة: "جولة رائعة فى سيدى بوسعيد أجمل المناطق السياحيه فى تونس".





إلهام شاهين تشارك في مهرجان قرطاج





وتشارك الفنانة إلهام شاهين بمهرجان أيام قرطاج المسرحي بدورته الـ 24 وظهرت إلهام في الصور وهي ترتدي الشال الفلسطينيتضامنًا مع القضية الفلسطينية والمقاومة الفلسطينية، وظهر هذا الشال الرامز للقضية في الافتتاح بقوة، كما وضعه مدير عام المهرجانالدكتور معز المرابط.

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يشارك بها، أكثر من 60 عرضًا من 28 بلدًا من مختلف القارات في انتظار عشاقالمسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).





جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا،"دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم.





آخر أعمال إلهام شاهين





يذكر أن، إلهام شاهين شاركت كضيف شرف في فيلم "مستر إكس" الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى، وشارك في بطولته أحمدفهمي، وهنا الزاهد.

كما شاركت مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض في دراما رمضان الماضي 2022. وخاض بطولته منة شلبي، أحمد السعدني، محمدحاتم، أحمد حلاوة، أيمن عزب، وعدد من الفنانين، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "الفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتورمصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.