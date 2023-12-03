نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترافيس سكوت مطالب بسداد ضرائب طائلة لولاية كاليفورنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه مغني الراب المثير للجدل ترافيس سكوت ازمة تهرب من الضرائب مع ولاية كاليفورنيا، تعود لعام 2021 الماضي.

ووفق ديلي ميل، فإن سكوت مطالب بسداد ما يصل لـ 106.9 ألف دولار إدعت سلطات كاليفورنيا أنها قيمة ضرائب مستحقة عليه.

ذلك، مع العلم بأن ما يمتلكه ترافيس من ثروة تقدر اجمالا بـ 80 مليون دولار من نشاطه في مجال موسيقى الراب.

الأغنى في المجال

وكان قد اعلن عن مغني الراب الشهير جاي زي، كأغنى مغني راب في العالم بعد أن حدثت مجلة فوربس ترتيبه ضمن أغنى اغنياء العالم.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن جاي زي أصبح ضمن أغنياء العالم، بعد قيامه ببيع حصته التي تقدر بـ 50% من علامة صناعة المشروبات الروحية العالمية D’Ussé Cognac.

وبعد قيام جاي زي ببيع حصته المذكورة من هذه الماركة العالمية، أصبحت القيمة الإجمالية لثروته تصل لـ 2.5 مليار دولار.

ثروة طائلة

ووجد Jay-Z نفسه أكثر ثراءً من أي وقت مضى حيث عزز مكانته كأغنى مغني راب في العالم، وأصبحت الآن تبلغ ثروة قطب الموسيقى البالغ من العمر 53 عام، نحو 2.5 مليار دولار بعد أن قامت فوربس بتحديث تقديرها لصافي ثروته.

تقول الصحيفة البريطانية، أن ما ساهم في ثروته الهائلة، التي تجاوزت مؤخرًا علامة 2 مليار دولار، بيعه مؤخرًا لغالبية حصته البالغة 50 في المائة في ماركة كونياك D'Ussé إلى علامتها التجارية الأم Bacardi، والتي أكسبته 750 مليون دولار.