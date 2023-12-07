حصد العديد من الجوائز العالمية.. فيلم ”حرقة” حصريا ولأول مرة الليلة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء حصريا ولأول مرة الفيلم التونسي "حرقة" بطولة آدم بيسا، نجيب العلاقي، سليمة معتوق، إقبال حربي، تأليف وإخراج لطفي ناثان.

الفيلم تدور أحداثه في مدينة سيدي بوزيد، قبل إندلاع الثورة التونسية، حول "علي" شاب في العشرينات من عمره يكسب رزقه من بيع الوقود في السوق السوداء، ويحلم بحياة أفضل لنفسه لكن مسؤولياته العائلية تتضخم عندما يتركه والده ويصبح مسؤولاً عن شقيقتيه الصغيرتين، ومع إنعدام الأمل في الاستقرار، يضطر لاتباع الطرق غير المشروعة للبحث عن حياة أفضل.

الفيلم حصد العديد من الجوائز في المهرجانات السينمائية العالمية منها جائزة أحسن ممثل وأحسن مخرج من مهرجان البحر الأحمر السينمائي عام ٢٠٢٢، وجائزة النيل الكبرى لأفضل فيلم في مسابقة "الدياسبورا" لأفلام المخرجين المغتربين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما حاز بطل الفيلم على جائزة أحسن أداء تمثيلي في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي الدولي العام الماضي.