بعد عشر سنوات من الغياب.. أحمد مكي يعود للسينما بالتعاون مع إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود الفنان أحمد مكي للسينما بالتعاون مع الفنانة إسعاد يونس والتي تتولى شركتها انتاج فيلمه الجديد والذي يعد عودة للثنائي بعد عشر سنوات من غياب أحمد مكي عن السينما وإسعاد يونس عن الإنتاج.

وجاء بيان الشركة كالآتي: "تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024.



الشركة العربية للسينما، الشركة الرائدة في مجال الإنتاج والتوزيع السينمائى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وموفي ستوديوز، الذراع الإنتاجي لسلسلة السينما السعودية العملاقة موفي سينما، يعلنان عن إطلاق فيلم “عصابة عظيمة” بطولة إسعاد يونس في يناير 2024.



تعود إسعاد يونس إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم جديد مليء بالكوميديا ​​والأكشن بعنوان “عصابة عظيمة”، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج المخرج القدير وائل إحسان.

الفيلم من المقرر طرحه فى بداية يناير 2024. الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفي عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان.

وبالإضافة إلى طاقم العمل الرائع، فمن بين النجوم ضيوف شرف مثل: النجم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمى. الفيلم مليء بالكوميديا ​​المضحكة، التقلبات في الحبكة، الأحداث الجذابة، والمزيد!

كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024.

ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط، مع إطلاق الفيلم الأول في اطار هذه الشراكة "اثنين للايجار" في شهر يناير الماضى.



بدأت هذه الشراكة في أوائل عام 2022 بين عمر الخواجة، عضو مجلس الإدارة والمستشار الاستراتيجي للشركة العربية للسينما، وسلطان الحكير، رئيس مجلس إدارة موفي سينما، وأدون كوين، الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما. تم إصدار أول إنتاج للشراكة، "اثنين للايجار"، في يناير 2023 وأثبت نجاحه في المملكة العربية السعودية مع أكثر من 300 ألف تذكرة مباعة وهو متاح الآن على منصة نتفليكس.

تجمع هذه الشراكة بين خبرة 23 عامًا من الشركة العربية للسينما في إنتاج الأفلام الشهيرة والأفلام الرائجة، مع جهود موفي ستوديوز لتطوير الأفلام السعودية والمصرية للجمهور السعودي والمنطقة العربية.



قالت السيدة إسعاد يونس – الممثلة والمقدمة التلفزيونية الشهيرة ورئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى: “إنه لمن دواعي سروري أن نتعاون مع موفي ستوديوز، شركة الإنتاج السينمائي الرائدة في المملكة العربية السعودية. إصدار فيلمنا القادم هو “عصابة عظيمة”، الذي ألعب دور الشخصية الرئيسية فيه، وهو يمنحني الكثير من الإثارة والترقب لأنه مليء بكل ما يحبه رواد السينما! هذا الفيلم، والفيلم القادم لأحمد مكي، وشراكتنا مع موفي ستوديوز يقدمان عودة قوية لإنتاج الأفلام في المنطقة.”



وتعليقًا على الشراكة، قال السيد أدون كوين - الرئيس التنفيذي لشركة موفي سينما: "نتطلع في هذه الشراكة الاستفادة من الخبرة الفريدة التي تتمتع بها الشركة العربية للسينما في تطوير أفلام مميزة لدور العرض مع جهود موفي ستوديوز لتطوير صناعة السينما السعودية نتطلع إلى إطلاق فيلم "عصابة عظيمة" بطولة صديقتنا العزيزة إسعاد يونس في يناير المقبل."



يعد فيلم "عصابة عظيمة" علامة فارقة جديدة والفيلم الثاني في سلسلة إنتاج من الأفلام الرائجة ضمن هذه الشراكة التي تغذي صالات السينما بأفلام جديدة ومبدعة ومن ونتطلع لأن تحوز على جوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل أحمد صبيح، المدير العام للشركة العربية للسينما، لتحقيق الإنتاج المخطط له ضمن الخطط الزمنية المتفق عليها.



