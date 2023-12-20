نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة والسبت.. المطرب تامر عاشور يستعد لإحياء حفلات غنائية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفلات غنائية جديدة خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن عاشور يحيي حفل غنائي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، يوم الجمعة المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

كما يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي آخر، وذلك يوم السبت الموافق 23 ديسمبر الجاري وذلك في الشيخ زايد، بعد تأجيله الفترة الماضية بسبب الأزمة الفلسطينية وما يمر به أهالي غزة خلال الفترة الحالية من اعتداءات مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي.

تأجيل حفل تامر عاشور

وكان من المقرر إحياء حفل تامر عاشور في الشيخ زايد في شهر نوفمبر الجاري ولكن بسبب أحداث فلسطين ورفض المصريين لأي احتفالية فنية تقام بداخلها، قرر تأجيلها تضامنًا مع ضحايا غزة.

حفل تامر عاشور في أبو ظبي

يشار أن تامر عاشور، أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضخمًا دضمن مهرجان الفن الجميل في أبو ظبي، وذلك نوفمبر الماضي.

حفل زفاف تامر عاشور

والجدير بالذكر أن تامر عاشور قد تصدر محرك البحث “جوجل”، بعد احتفاله بحفل زفافه على الإعلامية نانسي نور وذلك بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والذي من بينهم الفنان محمد حماقي، شيماء سيف، خالد عليش، هيثم شاكر، رامي جمال، عزيز الشافعي، منى الشاذلي.